В российские школы 1 сентября пойдут 17,6 миллиона детей, - Кравцов

Российская система образования готова к началу учебного года, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его данным, в российские школы в сентябре пойдут 17,6 миллиона детей. Среди них - 1,5 миллиона первоклассников.

"Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство", - сказал Кравцов. Он добавил, что все школы работают по единым федеральным программам.

Глава государства в преддверии Дня знаний посетил Московский педагогический государственный университет. Президент встретился с учителями и победителями олимпиад.

Кроме того, Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны. Новые объекты появились в Москве, Дагестане (Байрамаул), Тамбовской области (Бокино), в Уфе и Черкесске.