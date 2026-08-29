Мужчина погиб в Севастополе при атаке ВСУ

Один человек погиб, еще трое ранены в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в общей сложности сбито 26 БПЛА.

В результате атаки погиб мужчина, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе, уточнил Развожаев.

Ранения получили пожилой мужчина и женщина в садовом товариществе в районе Монастырского шоссе, а также молодой человек, который самостоятельно обратился в больницу.

Повреждены восемь частных домов и три многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей, преимущественно в районе Фиолента, добавил губернатор.