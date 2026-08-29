В Екатеринбурге выбрали лучшего следователя МВД

В Екатеринбурге 97 представителей следственных подразделений органов внутренних дел всех регионов страны целую неделю состязались в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии".

Турнир проводился на базе Уральского юридического института МВД России. Участники ведомственного мероприятия демонстрировали свои знания, умения и навыки, меткость стрельбы из табельного оружия, силу, выносливость, проходили испытания по служебной, огневой и физической подготовке, оказывали первую медицинскую помощь раненым, работали с использованием беспилотных летательных устройств и проводили следственные действия на местах различной степени тяжести происшествий.

Все этапы соревнований контролировало строгое жюри. Об этом сообщил Накануне.RU пресс — секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, поприветствовать и поздравить победителей прибыли заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации - начальник Следственного департамента генерал — полковник юстиции Сергей Лебедев, начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал — лейтенант полиции Александр Мешков и руководитель УрЮИ генерал — майор полиции Павел Капустюк.

В ходе упорной борьбы была определена тройка сильнейших в профессии. Первое место завоевал следователь саратовской полиции. Вторую почетную ступеньку пьедестала заняла представительница МВД по Республике Татарстан. "Бронза" досталась следователю Челябинской области. Победителям состязаний генерал Лебедев вручил дипломы и памятные сувениры.

Все участники конкурса имели возможность лично пообщаться с высокими гостями по вопросам прохождения службы. Закончилось мероприятие выступлением артистов в погонах — творческого коллектива свердловской полиции "Сердце Урала", которые исполнили несколько патриотичных композиций про Родину и не легкие будни следователей системы МВД.

"Заместитель Министра выразил надежду, что приобретенные во время турнира опыт сотрудничества и профессиональное взаимодействие между следственными подразделениями территориальных органов МВД России, обязательно пригодятся в повседневной деятельности при раскрытии преступлений, в том числе с использованием возможностей современных БПЛА. Он так же пожелал конкурсантам успехов в следственной работе и поблагодарил свердловчан за хорошо организованное и проведенное мероприятие", - отметил полковник Горелых.