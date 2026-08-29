ВС РФ поразили под Киевом склады с комплектующими ракет "Фламинго"

Российские войска поразили в Киеве и Киевской области логистический центр "Фим сервис", склады которого использовались для хранения комплектующих для крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, также поражены логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран; склад боеприпасов компании "Фаер поинт" в населенном пункте Милая, где хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности FP-1/FP-2.

Кроме того, в порту "Измаил" поражена стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ; в порту "Николаев" – морской терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки военных грузов, а также 18 хранилищ с имуществом и три склада с ГСМ, предназначенными для ВСУ.

Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования, добавили в Минобороны.