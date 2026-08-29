При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, в Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека - двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.

В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе города повреждены два многоквартирных дома. Жителей эвакуируют, развернут временный пункт размещения. На месте дежурят бригады скорой помощи.

Кроме того, по словам губернатора, в Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждены частные дома.

Слюсарь отметил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Кроме того, БПЛА атаковали расположенный в области логистический объект Ozon. В пресс-службе компании сообщили, что работников заранее эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки на объекте возникло небольшое возгорание, которое сразу же потушили. Работа комплекса временно приостановлена, его осматривают экстренные службы.