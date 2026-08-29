Стратегически важный антибиотик стали производить в Кировской области

В посёлке Восточный Омутнинского района Кировской области стартовало производство стратегически важного антибиотика-аминогликозида тобрамицина. Выпуск препарата будет вестись на предприятии «Восток» по принципу полного цикла, от синтеза собственной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы.

Промышленный выпуск препарата крайне важен - сегодня терапевтический потенциал молекулы тобрамицина раскрывается заново, особенно в условиях необходимости импортозамещения. При этом, наличие собственной субстанции и производства обеспечивает независимость России от зарубежных поставок ингаляционных и инъекционных форм аминогликозидов.Тобрамицин применяется при лечении заболеваний органов дыхания, тяжелых хронических респираторных патологий, муковисцидоза и госпитальных пневмоний.

Напомним, губернатор Александр Соколов определяет биоэкономику одним из приоритетных направлений развития Кировской области. За 3 последних года произошло значительное увеличение доли этой отрасли в экономике региона. Открытие новых производств - значительный вклад в укрепление технологического суверенитета не только Кировской области, но и всей страны.

В ходе совещания с участием заместителя министра промышленности и торговли России Екатерины Приезжаевой, заместителя председателя правительства Кировской области Дениса Пестрикова, которое состоялось в рамках открытия нового производства, обсуждалось создание опережающего контура биологической защиты в детской и госпитальной практике.

"Нам нужно завершить регистрационные процедуры по этому препарату, включить в клинические исследования, в список жизненно необходимых лекарственных препаратов для того, чтобы врачи могли его дальше назначать. Минпромторг будет поддерживать продукты, которые производятся здесь, в России, по полному циклу", - сказала Екатерина Приезжаева.

Также участники встречи обсудили выстраивание механизма, при котором планы расширения производственных мощностей фармацевтического предприятия будут синхронизироваться с запросами практического здравоохранения.