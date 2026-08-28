Медведев: "Никакая мобилизация в России не планируется"

Никакая мобилизация в России не планируется, российским войскам хватает тех, кто добровольно подписывает контракт из патриотических убеждений.

Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно", - приводит его слова ТАСС.