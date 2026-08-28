Подозреваемыми в убийстве мальчика в Подмосковье оказались две несовершеннолетние девочки

В Орехово-Зуевском городском округе следователи СК России возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летнего мальчика. По подозрению в совершении преступления задержаны две несовершеннолетние, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В рамках расследования выясняются причины и условия, которые могли способствовать совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними.

Ранее в Орехово-Зуевском районе было обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Сообщается, что тело было с множественными ножевыми ранениями на территории училища в заброшенном здании. По данным СМИ, убийство могло быть совершено по указанию третьих лиц.

Как сообщает Mash, Одна из предполагаемых убийц мальчика в Орехово-Зуево только поступила на медсестру в колледж, её подруга — на туризм. Обе закончили девять классов. Девочкам 15 и 17 лет. 20 часов назад в тик-ток аккаунте одной из девочек появился репост видео с нарезкой из "Игры в кальмара", где герои жестоко расправляются с людьми. Она также участвовала в челлендже по "призыву духа Чикатило".



