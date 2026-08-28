Сахар дорожает: цены достигли максимума больше чем за год

Сахар на мировом рынке заметно подорожал: по данным биржи ICE Futures, к 28 августа его цена выросла почти на 2% и достигла максимального уровня больше чем за год. К 10:49 мск октябрьский фьючерс поднялся на 1,76% - до 18,54 цента за фунт. Это самый высокий показатель с 8 апреля 2025 года. Только за август сахар подорожал на 26,5%, пишут "Известия".

Главные производители сахара - Бразилия, Индия и Евросоюз. По данным Barchart, в сезоне 2025/26 на Бразилию приходится около 23,5% мирового выпуска, на Индию - 18,6%, на ЕС - 8,2%. За этот сезон мировое производство сахара выросло на 4,6% и достигло 189,3 млн тонн, а потребление увеличилось на 1,3% - до 178,7 млн тонн.

В России на фоне роста цен покупатели стали экономить на сладостях. Особенно заметно падают продажи тортов и пирожных с коротким сроком годности - люди реже берут их из‑за подорожания ингредиентов.

На кофейном рынке тоже растут цены. По данным Всемирного банка от 5 августа, в июле стоимость кофе - и робусты, и арабики - достигла максимальных значений с января 2026 года. Цена на робусту за июль поднялась на 9,1% по сравнению с июнем и составила 4,07 доллара за килограмм. В январе цена была чуть выше - 4,24 доллара за кг.

Ранее на бирже Comex цена декабрьского фьючерса на золото поднялась на 0,42 % - до 4700,3 тысячи долларов за тройскую унцию, впервые с 14 мая 2026 года превысив отметку в 4,7 тысячи долларов, а сентябрьский фьючерс на серебро, наоборот, подешевел на 0,78 % и теперь стоит 68,9 доллара за унцию.