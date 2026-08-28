В Чувашии трое подростков подозреваются в участии в террористической организации

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщило СУ СКР по республике.

По версии следствия, жители города Канаш 14, 15 и 16 лет размещали видеоролики и пропагандировали идеологию и деятельность запрещенной организации в одной из социальных сетей. Кроме того, подростки наносили на здания символику организации.

Подозреваемые отправлены под домашний арест.

Ранее в Приморском крае задержали троих подростков, которые собирали информацию о военнослужащих и планировали теракт на объекте Росгвардии. По данным ФСБ РФ, несовершеннолетние действовали по указанию украинской террористической организации, запрещенной на территории России.