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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Из венского музея MAK украли бриллиантовое колье Van Cleef & Arpels

27 августа в Вене двое грабителей ворвались в Музей декоративно‑прикладного искусства (MAK), разбили витрину и похитили колье от Van Cleef & Arpels. В украшении - 673 бриллианта, их общий вес превышает 200 карат. По данным СМИ, в 2015 году это колье продали на аукционе в Нью‑Йорке за 4,3 млн долларов, пишет "Ъ".

Колье показывали на выставке ювелирных изделий из коллекции Van Cleef & Arpels. У него есть и историческая ценность: в 1939 году его надевала королева Египта Назли Сабри на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви.

Сейчас полиция ищет преступников. При этом Европол в недавнем докладе отметил, что грабители все чаще охотятся на музейные ценности с драгоценными металлами и камнями. Показательный пример - в тот же день, 27 августа, из музея в Испании украли 10‑килограммовые золотые "Сокровища Вильены".

Ранее в Париже шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до семи лет строгого режима за кражу книг русских классиков из библиотек Парижа и Лиона - ущерб оценили в 770 тысяч евро.

Теги: ограбление, колье, витрина


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