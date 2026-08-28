В Югре завершено расследование дела о гибели трёх человек при перевороте лодки на Оби

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре следователи завершили расследование уголовного дела о нарушении правил эксплуатации маломерного судна, в результате которого перевернулась моторная лодка и погибли три пассажира. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по ХМАО-Югре.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении 40-летнего жителя Югры. Инцидент произошёл 5 июня 2026 года.

По версии следствия, судоводитель на моторной лодке "Казанка" на участке Алешкинской протоки реки Обь в Октябрьском районе выполнял опасные манёвры, из-за чего лодка опрокинулась и восемь пассажиров оказались в воде. Поскольку спасательные жилеты на людях отсутствовали, три человека утонули.