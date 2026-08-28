В Пермском крае пьяный пациент избил ножницами фельдшера "скорой"

В Губахинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство фельдшера скорой медицинской помощи (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Предварительно установлено, что 27 августа 2026 года в рабочем посёлке Яйва Александровского муниципального округа пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время оказания ему медицинской помощи фельдшером выхватил из его сумки ножницы и нанес ему удары в область шеи и груди. Фельдшеру была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.