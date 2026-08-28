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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ хочет поднять лимиты на выдачу наличных займов

Банк России подготовил проект документа, который увеличит лимиты на выдачу займов наличными. Для микрофинансовых организаций (МФО) максимальную сумму по одному договору хотят поднять с 50 тысяч до 100 тысяч рублей - то есть в два раза. Ломбардам предлагают увеличить лимит в четыре раза: с 50 тысяч до 200 тысяч рублей по одному договору.

Кроме того, вырастет дневной лимит выдачи наличных из кассы: для МФО и ломбардов - с 1 млн до 2 млн рублей.

Для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) тоже готовят изменения. Разовый лимит по договору планируют поднять с 300 тысяч до 1 млн рублей, а дневной - с 2 до 4 млн рублей. В ЦБ считают, что так нормы будут лучше соответствовать реальной работе рынка.

Сообщалось, что российский рынок микрокредитования впервые за три года показал спад: в четвертом квартале 2025 года МФО выдали займов на 526 млрд рублей - чуть больше, чем в третьем (520 млрд). Сильнее всего сократилось кредитование в офлайн‑точках, онлайн‑выдачи выросли лишь на 1 % вместо привычных 5-10 %, а доля офисов в общем объеме выдач упала с 40,8 % до 25,6 %. 

Теги: микрозайм, ломбард, лимит


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