"Автомобилист" разгромил "Шанхайских Драконов" на Кубке Мэра Москвы

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" в пятницу провел первый матч на Кубке Мэра Москвы. Команда Алексея Кудашова не оставила никаких шансов "Шанхайским Драконам", одержав разгромную победу со счетом 6:0.

По дублю оформили новички уральской команды Антон Слепышев и Адам Ружичка. Еще по шайбе забросили Джордан Гросс и Даниэль Спронг.

Уже завтра екатеринбуржцы сыграют с победителем пары "Динамо" – "Торпедо". Эта встреча состоится сегодня вечером по уральскому времени.

Напомним, ранее "Автомобилист" объявил состав команды на Кубок Мэра Москвы – заключительный предсезонный турнир перед стартом чемпионата Континентальной хоккейной лиги.