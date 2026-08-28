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Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" разгромил "Шанхайских Драконов" на Кубке Мэра Москвы

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" в пятницу провел первый матч на Кубке Мэра Москвы. Команда Алексея Кудашова не оставила никаких шансов "Шанхайским Драконам", одержав разгромную победу со счетом 6:0.

По дублю оформили новички уральской команды Антон Слепышев и Адам Ружичка. Еще по шайбе забросили Джордан Гросс и Даниэль Спронг.

Уже завтра екатеринбуржцы сыграют с победителем пары "Динамо" – "Торпедо". Эта встреча состоится сегодня вечером по уральскому времени.

Напомним, ранее "Автомобилист" объявил состав команды на Кубок Мэра Москвы – заключительный предсезонный турнир перед стартом чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Теги: Автомобилист, Шанхайские Драконы, кубок, победа


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Ранее 28.08.2026 09:50 Мск Екатеринбургский "Автомобилист" объявил состав на Кубок Мэра Москвы

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