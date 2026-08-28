В Курской области три села остались без света после удара по инфраструктуре

В Большесолдатском районе Курской области из‑за удара по инфраструктурному объекту пропало электричество в трех населенных пунктах - Любостани, Кукуе и Большом Солдатском. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Без света остались 750 домов - всего затронуто 1 995 потребителей. При этом, по словам главы региона, никто не пострадал и погибших нет.

Ремонтные бригады готовы восстановить электроснабжение, но начнут работы только тогда, когда позволит оперативная обстановка. Губернатор пообещал лично следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Курске обломки беспилотника упали на крышу КГУ и еще на пяти улицах города - по словам губернатора Александра Хинштейна, серьезных повреждений нет, на местах работают оперативные службы.