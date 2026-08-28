Эксперты российских банков уверены в курсе рубля

Сохранение курса рубля на текущих условиях до конца года прогнозируют эксперты. Так, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк сохраняет прогноз по курсам валют на конец 2026 года на действующих уровнях. По его словам, на динамику рубля будут влиять локальные факторы, в первую очередь состояние платежного баланса и баланс спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров.

«Понятно, что, например, выпадение каких-то важных видов экспорта может краткосрочно влиять на курс. Но адаптивность российской экономики велика, и после нахождения альтернативных путей экспорта этих товаров может быть обратная ситуация», – отметил топ-менеджер в ходе общения с журналистами.

При этом Пьянов подчеркнул, что краткосрочная динамика курса остается крайне изменчивой, в том числе из-за низкой ликвидности валютного рынка.

Что касается более долгосрочного горизонта, то в базовом сценарии аналитики закладывают среднегодовой курс в 87 рублей за доллар в следующем году. Ранее в пятницу ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 85,95 рубля, при этом накануне на международном рынке евро превышал 100 рублей впервые с 19 марта. Относительно ключевой ставки эксперты сохраняют ожидания на уровне 13,5% на конец этого года.