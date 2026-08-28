Свердловчанка получила 10 суток ареста, выпив пива в отделе полиции

На Среднем Урале суд арестовал жительницу Верхней Салды, распивавшую алкоголь прямо в отделе полиции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 24 августа около полуночи во дворе дома выпивала компания из трех человек, мешая другим жителям отдыхать. Прибывшие на вызов полицейские составили протоколы за распитие в общественном месте на мужчину и одну из женщин. А вот третья участница компании по имени Ольга назвать свои данные силовикам отказалась.

Когда ей предложили проехать в отдел для установления личности, она вызвала такси и попыталась скрыться, но полицейские не дали ей сесть в автомобиль. Тогда Ольга взяла с лавки свое пиво и демонстративно продолжила его употреблять в присутствии сотрудников МВД. Более того, она продолжила пить пиво в служебном автомобиле, а затем и в отделе полиции.

В суде свердловчанка свою вину отрицала, но представленные доказательства свидетельствовали об обратном. За эту выходку Верхнесалдинский районный суд назначил ей 10 суток административного ареста.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали пьяного дебошира, который пытался улететь в Сочи.