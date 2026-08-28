"Транснефть – Сибирь" ввела в эксплуатацию новую котельную на производственном объекте в Тюменской области

"Транснефть – Сибирь" ввела в эксплуатацию новую котельную мощностью 4 МВт с возможностью работы на газообразном и жидком топливе для обеспечения теплоснабжения линейной производственно-диспетчерской станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

Проект реализован в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

В рамках реализации проекта выполнено строительство автоматизированной блочной-модульной котельной полной заводской готовности производства "Транснефть – Дружба".

В здании котельной применяются жаротрубные водогрейные котлы мощностью 2 МВт каждый (основной и резервный) с водяными экономайзерами, позволяющими повысить КПД котлоагрегатов за счет использования теплоты уходящих дымовых газов. Каждый котел оснащен автоматизированной комбинированной газомазутной горелкой, обеспечивающей высокий КПД (до 94%) и экономию топлива.

Управление режимом работы котельной организовано автоматически, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с выдачей аварийных сигналов на диспетчерский пульт. Новая котельная позволяет снизить эксплуатационные затраты на топливо и электроэнергию.

С вводом в эксплуатацию котельной повышена надежность функционирования всех отапливаемых объектов станции.