В День знаний откроются десять агроклассов в рамках нацпроекта в астраханских школах

В агроклассах будут обучаться 242 юных астраханца. Три профильных класса откроются в Ахтубинском, два – Наримановском, два – в Приволжском, три – в Харабалинском районах. Это стало возможным в рамках регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Эти мероприятия – часть профориентационной работы, проводимой в регионе. За образовательную часть отвечают школы и ведущие учреждения высшего и среднего специального образования – Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, Астраханский государственный технический университет, Астраханский агротехникум.

В оснащении классов участвуют крупные сельхозтоваропроизводители, заинтересованные в подготовке перспективных кадров для отрасли – ООО «Агро-Прогресс Ахтуба», АО «Рыбные корма», ООО «Агропромышленный комплекс «Астраханский», ООО «Белая Дача Волга», ООО «Сельскохозяйственное предприятие – птицефабрика «Харабалинская». С начала учебного года индустриальные партнеры будут осуществлять выплаты стимулирующего характера учителям профильных классов.

Год назад два агрокласса открыли в СОШ №4 им. Героя РФ Н.М. Васильева в Ахтубинском районе. Индустриальный партнёр ООО «Агро-Прогресс Ахтуба» капитально отремонтировал два кабинета школы, в ближайшие дни их оснастят оборудованием.