Игорь Бабушкин вместе с астраханцами принял участие в богослужении в честь Успения Пресвятой Богородицы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил богослужение, посвящённое одному из главных и наиболее почитаемых дней в православном календаре.

Он установлен в память о земном завершении жизни Пресвятой Богородицы и символизирует не скорбь, а торжество веры, надежды и вечной жизни.

В Успенском кафедральном соборе в Астрахани, где собрались десятки людей, состоялась торжественная литургия, которую совершил митрополит Астраханский и Камызякский Никон. В богослужении вместе с прихожанами приняли участие Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Этот праздник напоминает нам о милосердии, любви к ближнему, семейных ценностях, душевной стойкости», – подчеркнул губернатор и пожелал жителям Астраханской области мира, добра и благополучия.