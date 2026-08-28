Минздрав назвал регионы с самым низким уровнем курения

Минздрав РФ опубликовал данные за июль 2026 года: меньше всего курильщиков оказалось в Чеченской Республике - там табак употребляет всего 0,37% жителей старше 18 лет. На втором месте - Калмыкия (1,46%), на третьем - Краснодарский край (4,4%).

Также невысокие показатели зафиксировали в Ингушетии (5,98%), Дагестане (8,83%) и ДНР (9,15%). Информацию приводит РИА Новости.

Ранее в Краснодарском крае завершился цикл зональных совещаний об итогах работы ТОС за прошлый год - в рамках встреч провели обучающие семинары для активистов, где в том числе разобрали новый краевой закон об ограничениях курения табака. Закон приняли во втором чтении в марте, он вступил в силу 1 июня и расширил список мест, где нельзя курить.