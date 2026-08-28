РБК: Концерт Канье Уэста состоится

Выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится.

"Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге состоится, запрета на его проведение нет", - рассказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения этой темы, и подтвердил другой источник, знакомый с ходом консультаций.

Глава Say Agency Анна Субчева сообщила РБК, что со стороны организации договор подписан.

"Ждём сегодня от площадки подписанного договора. Позиция агентства всегда была без изменений. Мы, как вы видите, концерт не отменяли, не переносили. И шли к тому, чтобы все это состоялось в изначально назначенные даты. Поэтому все будет хорошо, как мы говорили с самого начала", - сказала Субчева.

Выступления запланированы на 10-11 октября на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге. Однако 24 августа появилась информация о том, что могло быть принято решение об отмене концертов. "Газпром-Арена" внезапно объявила, что никакого договора у них нет и выступления на площадке состояться не могут. При этом уже продано более 100 тыс. билетов и по договору оферты они невозвратные.