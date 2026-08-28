Замглавы Екатеринбурга проверил ход работ по замене теплосетей

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил ход модернизации магистральных тепловых сетей от котельной по адресу: улица Кишиневская, 56, а также благоустройства дворовых территорий в Ленинском и Октябрьском районах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Первой точкой контрольного объезда стал участок тепловой сети от котельной на улице Кишиневской. В 2026 году здесь в рамках инвестиционной программы АО "ЕТК" модернизируют 3,5 километра трубопроводов в однотрубном исчислении. Старые сети отопления заменят трубопроводами в современной ППУ-изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля. Трубопроводы горячего водоснабжения также обновят – вместо стальных будут уложены трубы из полимерных материалов.

Как рассказал Владимир Гейко, существующие сети на указанном участке имеют значительный износ, а их минеральная теплоизоляция уступает современным материалам по теплоизоляционным свойствам. Модернизация позволит повысить надежность и качество теплоснабжения, а замена трубопроводов горячего водоснабжения – улучшить органолептические свойства воды и обеспечить необходимую температуру в местах водоразбора.

После этого заместитель главы Екатеринбурга посетил двор у дома № 72 на улице Амундсена. Здесь уже обустроены детская площадка и зоны отдыха, установлены скамейки и урны, уложено новое асфальтовое покрытие и оборудована парковка. Также высажены деревья. Сейчас подрядчику осталось завершить устройство газонов.

Во дворе у дома № 134 на улице Бажова выполнены обрезка и снос старых деревьев, частично установлены бортовые камни и элементы наружного освещения. К основному этапу благоустройства приступят после того, как АО "ЕЭСК" завершит прокладку новых подземных кабельных линий для строящегося жилого комплекса и модернизацию существующей трансформаторной подстанции.

Благоустройство дворов выполняется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего в 2026 году в Екатеринбурге обновят шесть дворов по следующим адресам:

улица Коуровская, 17;

улица Челюскинцев, 21 и 23;

улица Уральская, 67 (совместно с домом по адресу: Советская, 39);

улица Амундсена, 72;

улица Бажова, 134; улица Декабристов, 16/18д.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. За это время в городе уже благоустроены 193 дворовые территории. Таким образом, по итогам 2026 года их количество достигнет 199.