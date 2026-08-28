Песков: Публикации об эскалации на Украине - традиционные страшилки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о якобы подготовке РФ эскалации конфликта на Украине "традиционной страшилкой", которую публикуют западные СМИ.

Он добавил, что Россия продолжает спецоперацию, динамика на фронте очевидна.

"Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима", - сказал представитель Кремля на брифинге.

Накануне Песков заявил, что на Западе публикуется много страшилок о якобы планах России против НАТО, они не имеют ничего общего с реальностью. Он добавил, что Россия сталкивается с агрессивной политикой по отношению к себе со стороны стран Европы, рассуждения об обратном являются искажением реальности.