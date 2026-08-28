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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новая региональная Народная программа утверждена в Астраханской области

На XXXVIII конференции Астраханского регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили план развития региона на ближайшие 5 лет. Секретарь отделения партии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал об основных положениях документа. Он отметил, что программа сформирована на основе предложений самих жителей. Всего от астраханцев поступило 26 тысяч инициатив.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Глава области обозначил главные приоритеты - укрепление института семьи, забота о бойцах СВО и их родных, повышение уровня жизни, создание вакансий, а также обновление социальной и коммунальной инфраструктуры. Особое внимание уделено сохранению исторического наследия и традиционных ценностей.

Особое внимание в документе уделено семейной политике. Как отметил Игорь Бабушкин, в регионе уже действует более 30 мер поддержки семей с детьми, а ежегодный объем финансирования по этому направлению превышает 17 млрд рублей. Также сохраняется акцент на поддержке многодетных семей, развитии семейных МФЦ, модернизации медицинской помощи женщинам и детям.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Отдельным блоком в программе закреплены меры поддержки участников и ветеранов СВО, в том числе в вопросах медицинской и психологической реабилитации, трудоустройства, профессиональной переподготовки и развития собственного дела.

Также в числе приоритетов — дальнейшая модернизация образовательной инфраструктуры, строительство и ремонт школ и детских садов, переселение граждан из аварийного жилья, благоустройство общественных пространств, развитие сельского здравоохранения, социальной газификации и модернизация коммунального комплекса.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Новая Народная программа в полной мере отражает запросы жителей. Документ, который нам предстоит принять сегодня, закрепляет нашу общую ответственность перед каждым, кто внес вклад в формирование программы, кто верит в будущее малой Родины и ждет от нас реальных ощутимых результатов», — заявил глава региона.

Он добавил, что утвержденный документ станет основой дальнейшей работы регионального отделения партии и органов власти области на ближайшие годы.

Теги: игорь бабушкин, народная программа, губернатор астраханской области, единая россия


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