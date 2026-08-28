Хакеры украли данные 8,7 миллиона пассажиров британских аэропортов

Хакеры атаковали Manchester Airports Group - компанию, которая управляет несколькими аэропортами Великобритании. По данным РИА Новости со ссылкой на радиостанцию LBC, злоумышленники похитили персональные данные примерно 8,7 миллиона клиентов.

Атака затронула три аэропорта - Станстед в Лондоне, Ист‑Мидлендс и Манчестер. В зоне риска оказались пассажиры, которые бронировали парковку, пользовались услугами в залах ожидания или подключались к Wi‑Fi.

Преступники получили электронные адреса, телефонные номера, регистрационные знаки машин и почтовые индексы людей. Сейчас профильные службы следят за ситуацией, а Manchester Airports Group разбирается с последствиями взлома и оценивает ущерб.