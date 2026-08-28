Минобороны: За неделю сбиты 14 ракет "Фламинго" и почти шесть тысяч БПЛА

Российские средства ПВО за неделю сбили 5989 беспилотников и 14 крылатых ракет "Фламинго", сообщило Минобороны России.

Также были уничтожены 80 управляемых авиабомб и 15 снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ.

По данным ведомства, с 22 по 28 августа ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА. Поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, добавили в Минобороны.

В течение недели поражены патрульный катер военно-морских сил Украины, а также восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера.