В День Знаний в Астрахани состоится награждение финалистов региональной программы «Победоносец»

1 сентября в 13:30 в Большом зале администрации губернатора Астраханской области состоится торжественное мероприятие, посвященное чествованию финалистов региональной программы «Победоносец». В мероприятии примет участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Участники церемонии — финалисты программы, успешно завершившие обучение по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».

Программа «Победоносец» — аналог и продолжение президентского проекта «Время героев». Ее ключевая цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждениях, а также в крупных региональных компаниях и корпорациях.

Полученные знания и дипломы о профессиональной переподготовке позволят выпускникам эффективно применять свой боевой опыт и лидерские качества в различных сферах управления на благо Астраханской области.