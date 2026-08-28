Специалисты кадрового центра Астраханской области помогают найти работу после сокращения

С начала года в Кадровый центр Астраханской области обратились 715 человек, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением штата работников. Карьерные консультанты уже помогли найти работу 97 астраханцам.

Сейчас они трудятся воспитателями, медицинскими сестрами, инженерами, продавцами, трактористами.

При сокращении работодатель обязан предупредить сотрудника минимум за два месяца, предложить имеющиеся подходящие вакансии, выплатить выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск.

«Если вас сократили, в Кадровом центре „Работа России“ вам помогут найти новую работу. Карьерные консультанты помогут составить резюме, встретиться с работодателем, пройти переобучение или открыть собственное дело», — рассказывает директор Кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.

В 2025 году Кадровый центр Астраханской области трудоустроил 135 астраханцев, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением штата работников.

С начала года служба занятости уже помогла найти работу 3,7 тысячи астраханцев. Если Вы ищете работу или желаете поменять её, можете обратиться в кадровые центры «Работа России».