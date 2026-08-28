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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор дал поручение главам муниципалитетов Астраханской области по оказанию поддержки добровольной пожарной охране

В этом году добровольные пожарные потушили 145 пожаров, провели более 250 профилактических мероприятий, проинструктировали почти 900 граждан в регионе. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил начальник Главного управления МЧС России по Астраханской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул: добровольная пожарная охрана оказывает серьёзную помощь при тушении ландшафтных пожаров, особенно в отдалённых селах. В этой связи он поручил главам муниципалитетов усилить работу по подготовке, оснащению и мотивации добровольцев, тем более, что пожароопасный период ещё не завершён. По словам руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Румиля Юнусова, в регионе из-за жаркой погоды пока сохраняется самый высокий – пятый чрезвычайный – класс пожарной опасности. Поэтому до 13 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Лесопожарные формирования лесхозов работают в усиленном режиме. Обеспечены наземное патрулирование, контроль за запретом выжигания сухой растительности, обустроено почти 270 км противопожарных полос, налажена оперативная готовность сил и средств на случай возгораний. Благодаря этим мерам все три лесных пожара, зарегистрированных с начала года, ликвидированы оперативно и не нанесли существенного ущерба лесным насаждениям.

Глава Астраханской области напомнил главам муниципальных образований о личной ответственности за прохождение пожароопасного сезона и о необходимости активной профилактической работы с населением по недопущению неконтролируемого пала сухой травы.

(2026)|Фото: astrobl.ru

На заседании также обсудили готовность объектов образования к учебному году. Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак сообщила, что во всех учреждениях отработаны действия на случай пожара и других нештатных ситуаций. Глава региона поручил обеспечить все необходимые меры безопасности, в том числе в связи с проведением торжественных линеек, посвящённых Дню знаний.

«Мы должны находиться в постоянной готовности к реагированию и, в первую очередь, к оповещению населения о чрезвычайных ситуациях. Поэтому всё, что касается сферы безопасности, должно быть на особом контроле», – подчеркнул губернатор.

За успехи в многолетней добросовестной служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи с выходом на заслуженный отдых глава региона вручил знак отличия «Честь и Слава» III степени Владимиру Панасюку. Более 25 лет он проработал в ГУ МЧС России по Астраханской области, кроме того, свыше 10 лет отдал государственной службе. Последние три года он занимал пост первого заместителя министра региональной безопасности. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью».

Теги: пожарная охрана, игорь бабушкин, главы муниципалитетов


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