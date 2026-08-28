Игорь Бабушкин обозначил приоритет - не допустить сбоев в топливоснабжении районов Астраханской области

Глава Астраханской области провёл заседание оперативного штаба по топливообеспечению региона. В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств, силовых структур, а также топливоснабжающих компаний.

Игорь Бабушкин отметил, что ситуация с топливообеспечением остаётся напряжённой.

Часть АЗС «ЛУКОЙЛ» испытывает временный дефицит топлива. В связи с этим запасы «ЛУКОЙЛ» будут временно перенаправлены в муниципалитеты, где возможность выбора станций у жителей ниже. Основную нагрузку в областном центре возьмут на себя автозаправочные станции сети «Газпром», которые в ближайшее время увеличат лимит реализации топлива и время работы АЗС.

«Ситуация непростая, при этом работают меры по оптимизации потребления топлива и обеспечению приоритетных направлений. Главная задача сегодня — максимально снизить неудобства для людей, обеспечить стабильную работу транспорта и не допустить сбоев в районах области», — подчеркнул губернатор.

По итогам заседания профильным ведомствам и представителям топливных компаний даны дополнительные поручения по соблюдению графиков поставок и дальнейшему оперативному информированию населения. Особое внимание — обеспечению муниципальных районов.