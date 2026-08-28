Более семи тысяч семей Тюменской области получили единовременное пособие при рождении ребенка

Более семи тысяч семей Тюменской области получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2026 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Выплата предоставляется всем родителям независимо от уровня дохода. Размер выплаты с 1 февраля 2026 года составляет 32 718,02 руб. для жителей Тюменской области и 42 675,68 руб. для жителей Уватского муниципального округа.

Работающим родителям пособие назначается проактивно — на основании поступающих сведений из органов ЗАГС о регистрации рождения ребенка. Неработающим родителям для оформления выплаты нужно подать заявление через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

"98% заявлений одобряются без запроса дополнительных документов – родители получают пособие оперативно, без лишних справок", - отметил управляющий отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, а средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения. При рождении двойни или тройни пособие назначается на каждого ребенка.