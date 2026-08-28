Отцам могут дать право на отпуск после ухода за ребенком

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила министру труда Антону Котякову предложение: дать отцам право брать ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после отпуска по уходу за ребенком - как сейчас это могут делать женщины. Копия письма есть у ТАСС.

Сейчас уйти в отпуск по уходу за малышом может не только мама, но и папа или другой родственник. Но право сразу взять обычный отпуск после этого закреплено в ТК РФ только для женщин. Из‑за этого отцам приходится ждать по графику работодателя, хотя семье в этот период часто нужно больше времени.

Буцкая просит распространить действие ст. 260 ТК РФ и на отцов - это поддержит семьи и обеспечит равное участие родителей в воспитании детей.

Если предложение поддержат, у отцов появится возможность гибко планировать отпуск.

Кстати, тренд "шугар мамми", когда состоятельная женщина содержит более молодого партнера, вызывает споры: одни видят в этом проявление эмансипации, другие - признак кризиса. Эксперты считают, что такие союзы чаще строятся на эмоциональном голоде, одиночестве и взаимовыгодном обмене, а не на настоящей любви.