Астраханцы помогают собрать в школу детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В преддверии нового учебного года регион присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», которую проводят Росмолодёжь и ассоциация «Добро.рф». В рамках акции из Астраханской области направили 100 школьных портфелей с канцелярскими принадлежностями для детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Основная часть помощи предназначена для подшефного Кременского муниципального округа. В первую очередь портфели получат первоклассники, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся с трудной жизненной ситуации. В каждом комплекте есть всё необходимое для учёбы.

«Из-за постоянных обстрелов образовательный процесс на этих территориях во многом проходит в дистанционном формате. Несмотря на эти сложности, важно, чтобы дети чувствовали нашу поддержку, с хорошим настроением вошли в новый учебный год и учились на отлично», — отметил заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области

Акция в Астраханской области проходит при поддержке партии «Единая Россия» и региональных штабов #МЫВМЕСТЕ. В сборе школьных принадлежностей приняли участие волонтёрские объединения, неравнодушные жители, предприниматели, представители депутатского корпуса и министерства внешних связей Астраханской области.

Содействие в погрузке оказали активисты «Молодой Гвардии Единой России», представители Патриоцентра Астраханской области и казаки из Астраханского казачьего округа.

Кроме того, медики Приволжской районной больницы отправили гумпомощь бойцам 177-го гвардейского полка морской пехоты, а также волонтеры «Золотые Руки Ангела» передали военнослужащим носилки-волокуши и другие необходимые вещи.