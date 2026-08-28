Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В Астрахани состоялось праздничное богослужение

В России православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников, посвящённый событиям земной жизни Христа и Божией Матери. Значимость этой даты для верующих подчёркивает его особое место в церковном календаре: праздник символизирует не только завершение земного пути Пресвятой Богородицы, но и её духовное присутствие, поддерживающее людей в повседневных делах и испытаниях.

В Успенском кафедральном соборе в Астрахани, где собрались десятки людей, состоялась торжественная литургия, которую совершил митрополит Астраханский и Камызякский Никон. В богослужении вместе с прихожанами приняли участие Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Спикер регионального парламента считает, что участие представителей законодательной власти в значимых духовных событиях региона подчёркивает уважение к историко-культурному наследию края и важность сохранения традиционных ценностей в общественной жизни.

«Этот светлый праздник рождает в сердцах искреннюю радость и пробуждает лучшие чувства — добро и милосердие. В этой духовной силе — наша опора: она остается неизменной, невзирая на время и любые жизненные обстоятельства. Особенно ценно сегодня то объединяющее начало, которое несет в себе праздник Успения. Традиционные духовные ценности служат надежным ориентиром: они помогают не утрачивать стремление творить добро и находить в себе способность к состраданию даже в самых трудных ситуациях», — отмечает Игорь Мартынов.

Спикер регионального парламента поздравилт всех верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы и пожелал крепкого здоровья, душевного мира, успеха во всех добрых делах и начинаниях.