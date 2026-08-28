В ЯНАО за сутки число природных пожаров выросло до 132

На 28 августа в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 132 природных пожара, сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Возгорания зафиксированы в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 441 975 гектаров.

В тушении задействованы 1 349 человек, используются вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано семь природных пожаров на площади 16 278 гектаров.

По сравнению с предыдущими сутками (27 августа) количество пожаров увеличилось на два, а общая площадь возгораний выросла на 4 405,5 гектара. Несмотря на ликвидацию семи пожаров, новые возгорания превысили этот объём.

Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зафиксировано 877 природных пожаров, огонь прошёл по территории 619 543,14 гектара.