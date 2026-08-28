Передумали? Польша не готова размещать на своей территории ядерное оружие

Вопреки предыдущим заявлениям Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом сказал замминистра обороны Польши Павел Залевский.

Он подчеркнул, что Польша намерена быть частью системы ядерного сдерживания НАТО, но только без размещения ядерных боеголовок. С США обсуждается расширение американского военного присутствия, включая создание новых постоянных американских баз.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что страна сохраняет интерес к программе Nuclear Sharing и европейскому "ядерному зонтику", что является официальной линией правительства.

Дискуссия о ядерном статусе в Польше ведется давно. Еще в 2024 году президент Анджей Дуда заявлял о готовности принять американское ядерное оружие, что вызвало резкую реакцию России. В Кремле предупредили, что в случае реализации этих планов польские объекты станут приоритетными целями для российских сил.

В начале 2026 года новый президент Кароль Навроцкий заявил, что страна должна иметь свое ядерное оружие и он сторонник вхождения Польши в клуб ядерных держав. Ведь под боком, на Украине, идет военный конфликт, поэтому Польше нужно ядерное оружие, которое есть у "агрессивной" России. Также он предлагал разместить в Польше ядерное оружие Франции. При этом он высказал это лишь как пожелание, признав, что никаких работ в этом отношении в Польше пока не ведется.