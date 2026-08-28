Восемь россиян выбрались из опасного района после наводнения в Непале

Восемь граждан РФ, которые смогли выбраться из зоны мощного паводка в Непале, самостоятельно эвакуируются в Катманду. Об этом сообщило посольство России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что они приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в столицу Непала. В скором времени ожидается их прибытие.

Данных о других восьми россиянах, находившихся в зоне бедствия и не вышедших на связь, пока нет, добавили в посольстве.

Тем временем, власти Непала сообщили, что сегодня в районах, пострадавших от наводнения, вновь наблюдается повышение уровня воды в реке и призывают быть готовыми к эвакуации.