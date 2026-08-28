Избили и вывезли на машине: жителя Екатеринбурга судят за убийство в 1999 году

В Екатеринбурге передают в суд уголовное дело жителя города, обвиняемого в убийстве. Преступление было совершено в далеком 1999 году.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 56-летний мужчина. Как показало расследование, вечером 29 сентября 1999 года на лестничной площадке и в лифте дома по улице Амундсена в уральской столице обвиняемый с двумя сообщниками избили человека. После этого жертву вывезли на машине в район объездной дороги, где избиение продолжилось. В результате пострадавший мужчина скончался.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Убийцы представлялись всем чужими именами, но следователи спустя годы смогли установить их настоящие личности. Однако перед судом предстанет только один из них.

Как пояснили в СК, дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство в связи с его розыском за рубежом. А что касается третьего подельника, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Дело первого фигуранта в ближайшее время передадут на рассмотрение в суд.