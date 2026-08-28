На Ближнем Востоке может вспыхнуть новая война

На Ближнем Востоке может запылать еще один фронт. Саудовская Аравия готовится к возобновлению полномасштабного военного конфликта с йеменскими хуситами. Причиной стали регулярные атаки на саудовские нефтяные объекты, корабли и аэропорты. Это может усугубить противостояния США и Ирана, поддерживающего хуситов.

Как пишет The New York Times, предыдущая интервенция Эр-Рияда затянулась на десять лет, привела к гуманитарной катастрофе и не смогла разгромить хуситов. Сегодня эксперты тоже сомневаются в возможности победы. Вероятно, Саудовская Аравия стремится ослабить противника, чтобы принудить его к переговорам на выгодных условиях. Однако каналы связи между сторонами фактически разрушены.

Хуситы же, чувствуя себя победителями после перемирия 2022 года, заявляют, что уже находятся в состоянии войны. Они угрожают уничтожить нефтяную инфраструктуру королевства в ответ на любую агрессию. В свою очередь, Эр-Рияд начал активно вооружать и обучать антихуситские силы в Йемене, заручившись поддержкой США. Ситуация осложняется тем, что атаки хуситов в Красном море бьют по мировым энергетическим рынкам, что выгодно Ирану.

ООН выражает серьезную обеспокоенность, так как риск крупномасштабного конфликта максимален с 2022 года, признал представитель ООН в Йемене Ханс Грундберг на брифинге в Совете Безопасности ООН 13 августа. И ни одна из сторон не может предсказать последствия.