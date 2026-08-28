В Перми организация задолжала четыре миллиона 38 работникам

В Перми сотрудники Следственного комитета России добились погашения задолженности по заработной плате перед работниками организации на сумму свыше 4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, уличенного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).



Следствием установлено, что в период с января по июнь 2026 года руководитель общества с ограниченной ответственностью допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 38 работникам. Общая сумма задолженности составила более 4 млн рублей. Благодаря принципиальной позиции и своевременным мерам, принятым следователями, нарушенные права граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд были полностью восстановлены.

Задолженность перед работниками по заработной плате полностью погашена работодателем на стадии предварительного следствия. Уголовное дело прекращено на основании примечания к ст. 145.1 УК РФ.