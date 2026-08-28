Правительство наметило главные направления правового мониторинга на 2027 год

Власти утвердили план мониторинга правоприменения на 2027 год. Его каждый год готовит Минюст - собирает предложения от министерств, ведомств и регионов, а потом выбирает, какие сферы нужно проверить. По итогам анализа чиновники решат, какие законы стоит поправить и где устранить пробелы.

В 2027 году в первую очередь проверят, как на деле работают меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей - чтобы понять, хватает ли этих мер и что можно улучшить. Одновременно разберут, как сейчас защищают подростков от вовлечения в противоправные действия через интернет: какие инструменты реально помогают и чего не хватает.

Еще два важных направления - земельные и градостроительные вопросы. Специалисты детально изучат, как на практике регулируют оборот участков, где есть водные объекты: в этой сфере часто возникают спорные ситуации. Также проверят, как меняют виды разрешенного использования зданий и сооружений, - анализ поможет найти слабые места в правилах и предложить, как их уточнить.

Ранее в России запустили в тестовом режиме реестр лиц с временными ограничительными мерами - он размещен на сайте Минюста, а пока в нем только данные вымышленного человека (Петрова Петра Петровича).