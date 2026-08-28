В Подмосковье около ресторана произошла перестрелка, тяжело пострадали двое

В Московской области у ресторана случилась перестрелка. Это произошло во время "стрелки".

Два сотрудника частного охранного предприятия, 38-летний из Курской области и 28-летний из Брянска, договорились встретиться с другой компанией на парковке ресторана "Марани" в Жуковке. Разговор не получился, в ход пошёл пистолет.

В итоге ЧОПовцев в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Нападавшие разбежались и разъехались, пишет Mash. "112" уточняет, что стрельба случилась в элитной деревне Жуковка у ресторана "Марани".