Юные штангисты из России взяли 26 медалей на первенстве Европы

Юношеская сборная России по тяжелой атлетике успешно выступила на первенстве Европы среди юношей и девушек в Приштине. Спортсмены завоевали 26 медалей - 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых - и заняли третье место в общекомандном зачете.

Особенно ярко проявили себя атлеты, взявшие золото. Они показали не только силу, но и хорошую технику в упражнениях "рывок" и "толчок". Самая острая борьба развернулась в легких и средних весовых категориях.

Золотые медали получили Сергей Новожилов (до 55 кг), Евгений Бутузов (до 60 кг), Арсений Курочкин (до 75 кг) и Алена Козлова (свыше 69 кг). Арсений Курочкин не просто выиграл золото - он установил новые европейские рекорды. В упражнении "толчок" он поднял 165 кг, а сумма двоеборья составила 297 кг. Теперь эти результаты - ориентир для молодых штангистов Европы.

Российскую команду серьезно проверяли на прочность сборные Турции, Армении и Болгарии - у этих стран сильные тяжелоатлетические школы. Но российские юноши и девушки выступили стабильно и смогли удержать третью позицию в медальном зачете. Это подтверждает, что в России эффективно готовят спортивный резерв.

Эксперты считают, что успехи в Приштине помогут юным атлетам перейти во взрослую категорию. Рекордные результаты дают основания рассчитывать на хорошие перспективы российской тяжелой атлетики в будущем олимпийском цикле.

Ранее Максим Головчанских из Академии спорта РМК завоевал золото на Молодежном первенстве мира по ММА в Абу‑Даби, выступая за сборную России в категории до 93 кг среди спортсменов 16-17 лет: он провёл четыре боя - с соперниками из Таджикистана, России и Украины - и во всех одержал победу.