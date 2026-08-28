Глава СПЧ: Олимпиадное движение превратилось в бизнес по устройству в вузы

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что олимпиадное движение школьников по существу превратилось в бизнес по устройству в лучшие вузы страны.

Он уверен, что критерий, что чем больше школьников участвует в олимпиадах, тем лучше, абсолютно бессодержательный. Однако этот показатель часто упоминает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фадеев напомнил, что в СССР было всего восемь олимпиад, но это была четко выстроенная система, а ведущие вузы принимали почти исключительно победителей и призеров Всесоюзной Олимпиады, еще республики давали льготы победителям республиканских олимпиад, но их было очень немного. Сейчас же разобраться в системе невозможно, так как олимпиад стало очень много. Нужно провести их жесткую ревизию.

Также он снова призвал возвращать устные экзамены, чтобы увеличить объем непосредственного взаимодействия учителя и ученика. Тогда будут видны настоящие знания ученика. Никакие тесты этого показать не могут.

Советник президента РФ Елена Ямпольская тоже говорит, что нужно провести ревизию олимпиад и добиться их полной прозрачности. В сети же пока процветает теневой рынок ответов на ЕГЭ и олимпиады, отмечает директор казанского Специализированного олимпиадно-научного центра Павел Шмаков. В школы постоянно приходят письма с предложением купить ответы на те или иные задания. Но попытки привлечь к этому внимание полиции и ФСБ натыкаются на безразличие.