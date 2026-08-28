30 Августа 2026
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Образование Свердловская область
Фото: Россети Урал

Воденников встретился с командирами студенческих стройотрядов, проходивших практику на объектах компании "Россети Урал"

Глава "Россети Урал" Дмитрий Воденников встретился с командирами студенческих строительных отрядов, которые завершили производственную практику на объектах компании в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В этом году на производственных площадках электросетевой компании работали более 300 студентов. За два летних месяца они участвовали в ремонтной кампании, выполняли строительные и монтажные работы, корректировали схемы воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, снимали контрольные показания счётчиков, работали с технической и отчётной документацией. 

Как сообщили в пресс-службе компании, Воденников пообщался с студентами в неформальной обстановке, рассказал историю своего карьерного пути, а также обратил внимание на технологические изменения в отрасли, которые требуют от энергетиков не только фундаментальных знаний, но и владения современными цифровыми инструментами.

(2026)|Фото: Россети Урал

"Россети Урал" активно внедряют современные технологии в свою работу. Для осмотра линий электропередачи используются беспилотные летательные аппараты. В центрах управления сетями применяется новейшее отечественное программное обеспечение, а также современные автоматизированные системы. Учебный центр компании располагает специализированной площадкой, где сотрудники отрабатывают навыки работы с высокоавтоматизированными подстанциями.

(2026)|Фото: Россети Урал

Отвечая на вопросы о профессиональном росте, генеральный директор рассказал о возможности получения высшего образования в ведущих профильных вузах страны за счет компании по договорам целевого обучения и формировании кадрового резерва компании. Для быстрой адаптации молодых специалистов в компании "Россети Урал" за каждым новым сотрудником закрепляется наставник из числа опытных работников, составляется индивидуальный план работы с задачами и сроками. Желающие могут присоединиться к молодежному сообществу, участвовать в спортивных, культурных и волонтерских мероприятиях, стать частью Совета молодых специалистов. Студенты также узнали о системе социальной поддержки в компании.

"Бойцы студенческих отрядов – это наши будущие коллеги, которые уже сегодня вливаются в рабочий ритм компании. Я вижу искренний интерес ребят к профессии и готовность учиться, а наша задача – создать им все условия для безопасного и уверенного старта, чтобы после окончания учебы они вернулись к нам уже готовыми специалистами", – подчеркнул Дмитрий Воденников.

 

Теги: Россети Урал, двитрий воденников, стройотряды


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