СМИ: Заложившей СВУ под машину военного в Петербурге оказалась 24-летняя девушка

24-летняя россиянка заложила самодельное взрывное устройство под автомобиль подполковника в петербургском микрорайоне Славянка, пишет "Фонтанка".

По данным издания, несколько месяцев назад с подозреваемой связались неизвестные, к которым затем подключились представители ВСУ. Девушку убедили заложить под автомобиль бомбу.

На задание она приехала из другого города, доехала до Шушар, нашла в Славянке нужную машину и прикрепила к днищу СВУ. Сразу после она выехала в Пулково, откуда вылетела в Турцию. Из этой страны девушка, по данным турецких правоохранителей, улетела в Кишинев.

Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка 27 августа около 10 часов утра. Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел двигатель кроссовера Geely и проехал несколько метров. Сообщалось, что подполковник скончался на месте, его жена, также находившаяся в автомобиле, в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля, по какой именно статье - не уточняется. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых экспертиз, заявили в ведомстве.