В России задержан первый заместитель гендиректора ТГК-2

Сотрудники управления ФСБ по Ярославской области задержали первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева.

Речь идёт о шести эпизодах уголовного дела о превышении должностных полномочий. Вскоре Дураева могут арестовать.

Дураев также занимает должность советника гендиректора "Газпром энергохолдинга" ("внучка" "Газпрома"). В январе 2025 г. он вошел в состав совета директоров ТГК-2. Последняя компания является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов, пишут "Ведомости".