В Екатеринбурге из-за нарушений на месяц закрыли доставку "Сушивок"

В Екатеринбурге на месяц закрыли заведение доставки суши и роллов. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о службе доставки еды "Сушивок" на улице Мамина-Сибиряка в уральской столице. На предприятии общественного питания обнаружились нарушения.

В частности, не были внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП. Также проверка показала, что не проводится производственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, в том числе лабораторные исследования.

Суд вынес решение о приостановлении работы службы доставки еды "Сушивок" на 30 суток. Судебные приставы выехали в адрес и опечатали двери заведения.

Напомним, в июле в Екатеринбурге суд прикрыл кафе "Шампурико", в котором нашли массу нарушений.